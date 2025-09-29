Восьмёрка лучших показала себя. Как прошёл групповой этап мужского Кубка Победы

«Зенит-Казань» прошёл групповой этап без поражений. Шесть матчей — шесть побед. Классное начало сезона для команды Алексея Вербова. Даже сам наставник признался, что не ожидал от своих подопечных такой прыти. Особняком, конечно, стоят встречи с московским «Динамо». В Москве казанцы разгромили бело-голубых, а дома выиграли 3:2, но в этом матче не принимал участия Дмитрий Волков. Отметим, что хорошо вписался в команду Константин Абаев. Да, во взаимодействиях ещё есть шероховатости, но в коллективе он сразу стал своим. Не было ощущения, что это новичок. Семейная атмосфера продолжает работать!