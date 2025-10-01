Разбираем символическую сборную по итогам ЧМ-2025. Это настоящая команда мечты?

Новичка новоуренгойского «Факела» вообще не считали основным диагональным сборной Италии, ведь в команде появился натурализованный люксембуржец Камиль Рыхлицки. И порой этот волейболист выглядел ничуть не хуже. Но Де Джорджи всё же сделал ставку на Романо и не прогадал. Вообще, он из тех игроков, которые максимально хорошо выглядят именно в сборной. Ему удалось найти взаимопонимание с Симоне Джаннелли, да и уровень партнёров очень высок. А ещё на этом ЧМ-2025 у Юри замечательно летела подача. Особенно хорош диагональный был в финале — 70% реализации атак, всего одна потеря и сразу пять эйсов. Никаких вопросов по месту в символической сборной!