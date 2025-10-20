«Деру и Николов добавили “Локомотиву” надежности». Лызик — о старте сезона

Суперлига. Мужчины. Первый тур
- «Кузбасс» — «Локомотив» — 0:3 (18:25,15:25,22:25).
- «Факел Ямал» — «Динамо-ЛО» — 2:3 (24:26,20:25,25:18,25:15,13:15).
- «Нова» — «Оренбуржье» — 3:1 (25:22,25:19,26:28,25:23).
- «Енисей» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:23,25:14,25:20).
- МГТУ — «Зенит СПб» — 0:3 (20:25,23:25,22:25).
- «Ярославич» — «Динамо-Урал» — 3:2 (17:25,25:20,25:21,21:25,15:10).
- «Динамо» М — «Зенит-Казань» — 0:3 (21:25,18:25,21:25).
- «Горький» — «Белогорье» — 3:2 (26:24,14:25,14:25,25:22,15:12).
В минувшие выходные стартовали матчи мужской Суперлиги чемпионата России по классическому волейболу. Новосибирский «Локомотив» одержал уверенную гостевую победу над кемеровским «Кузбассом» со счетом 3:0. Существенный вклад в этот результат внес центральный блокирующий железнодорожников Дмитрий Лызик. С 2020 года этот игрок выступает в основной команде, завоевав в ее составе золото, серебро и бронзу чемпионатов России. Сейчас он один из ярчайших игроков Суперлиги, определяющих ее лицо. В интервью «СЭ» 25-летний волейболист рассказал о первой игре нынешнего чемпионата, тонкостях подготовки, а также о влиянии на игру «Локомотива» новобранцев новосибирского клуба.
Довольны своей игрой, хотя есть небольшие шероховатости
— Вы начали сезон с победы. Как оцените результат стартового матча в Кемерове?
— Можно сказать, что первый тур сложился для нас удачно. И дорога на игру получилась легкой. Все-таки мы с «Кузбассом» соседи, а матчи с ними — дерби. На эту встречу приехало большое количество болельщиков. Зал был полным. Мы счастливы, что смогли порадовать наших фанатов. Думаю, многие следили за игрой и онлайн. Мы довольны тем, как сложился матч. Хотя есть небольшие шероховатости и моменты, над которыми нужно работать, особенно в плане взаимосвязей. Но в целом пока все круто.
— 15 блоков в первом матче для команды — впечатляющая планка! За счет чего вам это удалось?
— Вообще очень удивительно сложилось. Не знаю, рекорд ли это за три партии, но ничего сверхъестественного для этого мы не делали — просто четко выполняли установку тренера.
— Какие цели поставили себе на текущий сезон?
— Если говорить о командных задачах — играть увереннее, особенно на домашней площадке. Последние два года дома мы выступаем не так стабильно, как хотелось бы, и это нужно исправить. Личные цели? Мне хочется прогрессировать каждый день, улучшать игру на блоке и показывать более качественный волейбол.
— Как складывается взаимодействие с Симеоном Николовым, новым связующим команды?
— Симеон чувствует себя на площадке очень уверенно. С первых тренировок у нас не было проблем с сыгранностью, буквально за пару дней все наладилось. Он молодой, но невероятно уверенный в себе игрок. Приехал в серьезный чемпионат и уже в первом туре ярко заявил о себе. В Кемерове с его стороны не было видно никакой растерянности — только концентрация и отличная игра.
Пусть болеют против нас — это только раззадоривает!
— Кемеровские болельщики всегда создают для гостей непростую атмосферу. Как тебе их трибуны в этот раз? Заряжали или давили?
— На этой игре публика не показалась какой-то особенно агрессивной. Чужие болельщики, наоборот, добавляют мне мотивации. Пусть болеют против нас — это только раззадоривает!
— Расскажи про бельгийского доигровщика Сэма Деру. Если Симеон — это молодость, то Сэм — это опыт?
— Сто процентов. Сэм с первых тренировок показал, что приехал сюда выигрывать. Он требовательный, активный, много общается на площадке, и это здорово. Его энергия и мотивация передаются нам, заряжают команду, делают тренировки и игры более интенсивными.
— Как изменился тренировочный процесс?
— Не могу сказать, что произошли какие-то существенные изменения, но они есть. Появились новые игроки, например Сэм и Симеон, которые добавили надежности. Это придает уверенности всей команде на тренировках.
— Впереди открытие чемпионата на домашней арене. С какими эмоциями подходите к этому? Может, есть какой-то трепет или волнение?
— Скажу честно: сильного волнения нет. У нас уже были домашние матчи на туре Кубка Победы. Удивляет, как много людей приходит нас поддержать, даже в будни. Это очень приятно, спасибо нашим болельщикам! Никакого волнения, думаю, не будет. Мы просто сосредоточимся, чтобы показать свой лучший волейбол и выглядеть уверенно.
Микеле Антонов