Загадочная трагедия в Катаре: иранский волейболист Каземи впал в кому якобы из-за удара током в бассейне

Врачи констатировали смерть мозга у 26-летнего иранского волейболиста Сабера Каземи, сообщили в федерации волейбола Ирана. Напомним, ранее игрок катарского «Аль-Райяна» предположительно получил удар током в бассейне отеля, в котором остановилась его команда.
Ситуация критическая
По словам Федерации, 29 октября медицинская комиссия признала состояние Каземи необратимым. Тем не менее диагональный остается подключен к системам искусственного жизнеобеспечения и до сих пор находится в реанимации.
«Согласно официальному заявлению врачей, все тесты и исследования, проведенные в последние дни, указывают на полную и необратимую дисфункцию мозга спортсмена. Каземи, который был переведен из Дохи в медицинский центр в Тегеране несколько дней назад из-за острого заболевания мозга, все время находился под пристальным медицинским наблюдением. Однако усилия врачей по его восстановлению не увенчались успехом», — заявили в федерации.
«Мы просим спортивное сообщество и народ страны не лишать дорогого игрока сборной Ирана добрых пожеланий в эти трудные дни. Аппараты жизнеобеспечения работают, сердце Сабера бьется, молитесь за него. И помните об уважении к его семье, когда распространяете новости», — добавили в организации.
Загадочная история
Трагедия с Каземи произошла еще 18 октября — диагональному «Аль-Райяна» внезапно стало плохо в бассейне отеля, в котором он остановился вместе с командой. По предварительной информации, Сабер получил удар током, однако версия не получила подтверждений. Появились другие: иранские СМИ предположили, что волейболист получил черепно-мозговую травму из-за падения или стал жертвой сердечного приступа.
История стала запутанной. 25 октября Каземи доставили из Дохи в Тегеран, где определили в «одну из лучших больниц столицы». «Молитесь за Сабера. Сейчас самое время», — сообщили тогда в федерации.
При этом чиновники не стали раскрывать, что именно произошло с волейболистом. Единственно предположение высказал врач волейбольной федерации Реза Джаббари: он отверг версию с ударом током, допустив, что осложнения с мозгом стали следствием инфаркта.
Запутанность ситуации отметил российский волейболист катарского «Аль-Ахли» Виталий Папазов.
«История очень странная, с большим количеством неизвестных. Официальная версия, что ударило током в бассейне, но проверки бассейна на наличие неисправностей не увенчались ничем, проблем не обнаружилось (может быть, конечно, отель темнит, потому что камеры чудесным образом не работали). Потом прошел слух, что ударился головой в том же бассейне и долго не было помощи (около 20 минут). Но, как оказалось, рядом были люди. Тогда почему в течение 20 минут человеку не пытались оказать помощь до приезда спасателей — непонятно…
Команда находится по соседству, но четкая картина происшествия даже для нас не ясна. Что известно — сейчас он на аппарате жизнеобеспечения и его планируют транспортировать в этом состоянии домой, а это как бумажно, так и финансово (150−300 тысяч долларов) непросто… Как бы то ни было, ясно одно — произошла ужасная трагедия, к большому сожалению, хорошим это вряд ли кончится. Соболезную его близким, это страшный удар», — написал Папазов в своем Telegram-канале.
Каземи 26 лет, со сборной Ирана он выигрывал чемпионат Азии (2021) и Азиатские игры (2018, 2022). В 2021 году его признали самым ценным игроком чемпионата Азии. На клубном уровне Сабер выступал за иранские клубы, катарский «Аль-Араби», в 2025 году присоединился к «Аль-Райяну».
Автор: Егор Сергеев