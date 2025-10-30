Загадочная трагедия в Катаре: иранский волейболист Каземи впал в кому якобы из-за удара током в бассейне

«История очень странная, с большим количеством неизвестных. Официальная версия, что ударило током в бассейне, но проверки бассейна на наличие неисправностей не увенчались ничем, проблем не обнаружилось (может быть, конечно, отель темнит, потому что камеры чудесным образом не работали). Потом прошел слух, что ударился головой в том же бассейне и долго не было помощи (около 20 минут). Но, как оказалось, рядом были люди. Тогда почему в течение 20 минут человеку не пытались оказать помощь до приезда спасателей — непонятно…



Команда находится по соседству, но четкая картина происшествия даже для нас не ясна. Что известно — сейчас он на аппарате жизнеобеспечения и его планируют транспортировать в этом состоянии домой, а это как бумажно, так и финансово (150−300 тысяч долларов) непросто… Как бы то ни было, ясно одно — произошла ужасная трагедия, к большому сожалению, хорошим это вряд ли кончится. Соболезную его близким, это страшный удар», — написал Папазов в своем Telegram-канале.