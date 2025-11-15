Волейболистки «Минчанки» проиграли «Тулице» в домашнем матче Суперлиги

В матче восьмого тура наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали тульскую «Тулицу». Белоруски начали встречу с двух проигранных партий, особенно неудачным оказался второй сет, в котором волейболистки «Минчанки» взяли лишь шесть розыгрышей. Третий игровой отрезок хозяйки площадки оставили за собой, следующая партия завершилась с аналогичным счетом, но уже в пользу «Тулицы». В итоге поражение белорусок — 1:3 по сетам (14:25, 6:25, 25:20, 20:25).
Эта неудача стала для столичного клуба шестой в восьми матчах сезона. В турнирной таблице Суперлиги «Минчанка» занимает предпоследнее 13-е место, набрав 6 очков. Следующий поединок в женском чемпионате России по волейболу наши девушки проведут 19 ноября в гостях у московского «Динамо», которое замыкает восьмерку сильнейших.