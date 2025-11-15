Волейболистки «Минчанки» проиграли «Тулице» в домашнем матче Суперлиги

В матче восьмого тура наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали тульскую «Тулицу». Белоруски начали встречу с двух проигранных партий, особенно неудачным оказался второй сет, в котором волейболистки «Минчанки» взяли лишь шесть розыгрышей. Третий игровой отрезок хозяйки площадки оставили за собой, следующая партия завершилась с аналогичным счетом, но уже в пользу «Тулицы». В итоге поражение белорусок — 1:3 по сетам (14:25, 6:25, 25:20, 20:25).