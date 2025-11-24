«Неважно, кто находится по ту сторону сетки». Доигровщик «Енисея» — о борьбе с лидерами Суперлиги

— Мне кажется, с помощью командной игры. Мы проигрывали 0:2 по партиям, но не сдавались и боролись до конца матча, до последнего очка в пятой партии. Поверили в какой-то момент, что можем победить, и у нас получилось. Безусловно, подобные игры в рамках чемпионата всегда вселяют уверенность в будущем.