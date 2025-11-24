Ричмонд
«Неважно, кто находится по ту сторону сетки». Доигровщик «Енисея» — о борьбе с лидерами Суперлиги

Руслан Галимов рассказал о победе над питерским «Зенитом-СПБ» и планах на ключевые матчи чемпионата.

Источник: ВК «Енисей»

Волейболисты красноярского «Енисея» выдали один из самых впечатляющих стартов в Суперлиге за последние годы. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в чемпионате. Но в нынешнем розыгрыше красноярцы не только уверенно обыграли МГТУ (3:0), но и нанесли единственное поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга, вырвав победу в драматичном пятисетовом поединке. 26 ноября «Енисей» примет дома «Динамо-ЛО». О том, что стоит за прогрессом команды, «СЭ» рассказал 31-летний доигровщик Руслан Галимов.

Изменилось наше мышление

— Как вам игра с МГТУ? «Енисей» обыграл противника с сухим счетом 3:0.

— Хороший матч провели, выполнили все установки. Все получилось отлично, поэтому, думаю, такой счет. Полетели домой после игры с прекрасным настроением.

— Кого можете выделить в составе соперников?

— Часто обращали внимание на их лидера, диагонального Максима Шкредова. И, конечно, каждый мог выйти на замену и внести свой вклад. Не знаешь, от кого что ожидать.

— Громким событием стала также и победа над «Зенитом». Как удалось нанести единственное поражение клубу из Санкт-Петербурга?

— Мне кажется, с помощью командной игры. Мы проигрывали 0:2 по партиям, но не сдавались и боролись до конца матча, до последнего очка в пятой партии. Поверили в какой-то момент, что можем победить, и у нас получилось. Безусловно, подобные игры в рамках чемпионата всегда вселяют уверенность в будущем.

— Что изменилось в подходе к матчам, что в этом сезоне вы выигрываете у таких сильных соперников?

— Пока мы одержали верх только над «Зенитом». Именно в подходе, я считаю, ничего не поменялось. Возможно, изменилось наше мышление. Ведь неважно, кто находится по ту сторону сетки — все могут ошибаться и проигрывать.

— Вы очень быстро набрали обороты в сезоне. Какие были мысли, когда стало понятно, что команда может бороться с ведущими клубами и забирать очки даже у фаворитов?

— Я полагаю, что понимание как раз приходит после таких встреч, как с Питером. И с Белгородом мы сыграли в гостях в 2:3, дома с казанским «Зенитом» партию взяли. Вероятно, за счет подобных матчей, когда пытаешься навязать борьбу сильному сопернику, и появляется осознание.

Главная задача — выйти в плей-офф

— Над чем еще предстоит работать, чтобы продолжать обыгрывать сильнейшие команды лиги?

— Уверен, всегда необходимо оттачивать коммуникацию между игроками. Чтобы доводить ее до совершенства, чтобы было как можно меньше погрешностей в матчах.

— В феврале этого года «Динамо-ЛО» превзошло «Енисей» со счетом 3:2. Какие выводы вы сделали после той игры и как планируете взять реванш на предстоящей домашней встрече?

— Мы смотрим общий рисунок команды, индивидуально каждого игрока разбираем. Что-то подмечаем, понимаем, как нам действовать в той или иной ситуации, как противопоставить им свою работу.

— Как «Енисей» поддерживает мотивацию на протяжении длинного сезона, чтобы не сбавлять темп?

— Каких-то командных ритуалов у нас нет. Бывает, с игроками можем собраться, провести время вместе. Что-то обсудить, какие-то моменты — игровые и неигровые. Отвлечься, наверное, от волейбола. Благодаря этому ты немного перезагружаешься, что придает сил на следующие матчи.

— Насколько важна хорошая обстановка в команде, отношения в коллективе?

— Это делает значительный вклад в результат по сезону, если между игроками хорошие отношения. Когда все друг с другом общаются, никто от тебя не отворачивается и всегда готов помочь. Это дорогого стоит.

— Как команда настраивается психологически перед играми?

— Каждый настраивается самостоятельно, у кого-то свои традиции. А в раздевалке перед матчем тренер говорит свое слово. И капитан заряжает нас своей речью перед выходом на разминку — это дает энергию.

— Что можете сказать о поклонниках «Енисея»? Какую роль играет их поддержка в этой борьбе?

— Когда болельщики поддерживают, когда они хлопают и кричат — это передается на площадку и очень помогает.

— Много фанатов клуба обычно видите на трибунах?

— В Красноярске в последнее время приходит очень много людей. И за это им огромное спасибо, что поддерживают и смотрят. Нам это тоже приносит удовольствие.

— На какие задачи «Енисей» нацелен на оставшуюся часть сезона?

— Для начала нужно выйти в плей-офф. Потом уже будем смотреть дальше, пока так далеко заглядывать тяжело.

Екатерина Мурачева

Суперлига. Мужчины. 8-й тур

  • Нова — Динамо М — 2:3 (32:30, 18:25, 16:25, 25:23, 13:15).
  • Оренбуржье — Белогорье — 1:3 (37:39, 25:23, 24:26, 26:28).
  • Факел Ямал — Газпром-Югра — 0:3 (19:25, 26:28, 15:25).
  • МГТУ — Енисей — 0:3 (16:25, 12:25, 21:25).
  • Зенит СПб — Динамо-Урал — 3:0 (27:25, 25:15, 25:21).
  • Кузбасс — Ярославич — 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:23).
  • Зенит-Казань — Локомотив — 1:3 (25:20, 20:25, 21:25, 29:31).
  • Динамо-ЛО — Горький — 2:3 (19:25, 25:23, 25:19, 21:25, 10:15).