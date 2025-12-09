Чемпионат России по волейболу. 12-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Ярославичем», МГТУ встретится с «Белогорьем», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
12-й тур.
9 декабря.
Динамо Москва — Ярославич — 19.00.
Динамо-ЛО — Газпром-Югра — 19.00.
Горький — Енисей — 19.00.
МГТУ — Белогорье — 19.30.
10 декабря.
Локомотив — Факел — 15.00.
Нова — Урал — 18.00.
Зенит Санкт-Петербург — Оренбуржье — 18.30.
Зенит-Казань — Кузбасс — 19.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 11 побед — 1 поражение (31 очко), Локомотив — 10−1 (30), Зенит Санкт-Петербург — 8−3 (26), Динамо Москва — 9−2 (26), Белогорье — 8−3 (24), Енисей — 7−4 (22), Динамо-ЛО — 7−5 (19), Нова — 5−6 (16), Газпром-Югра — 5−6 (13), Горький — 4−7 (10), Факел — 3−8 (10), Ярославич — 3−8 (10), Урал — 3−8 (10), Оренбуржье — 3−8 (9), Кузбасс — 2−9 (7), МГТУ — 1−10 (3).