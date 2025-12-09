Волейболистки «Минчанки» потерпели шестое подряд поражение в Суперлиге

В матче 13-го тура наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали омскую «Омичку». По ходу стартовой партии белоруски имели отрыв в четыре мяча, но в результате уступили — 20:25. Во втором сете сложилась обратная ситуация: хозяйки площадки отыграли отставание в шесть очков и оказались сильнее в концовке (25:23). Третий игровой отрезок с таким же счетом взяли уже сибирячки, четвертая партия стала в матче последней — поражение «Минчанки» 20:25 и итоговые 1:3 по сетам.