Волейболистки «Минчанки» потерпели шестое подряд поражение в Суперлиге

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Минчанка» продлила серию неудач в регулярном чемпионате женской российской волейбольной Суперлиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ВК "Минчанка"

В матче 13-го тура наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали омскую «Омичку». По ходу стартовой партии белоруски имели отрыв в четыре мяча, но в результате уступили — 20:25. Во втором сете сложилась обратная ситуация: хозяйки площадки отыграли отставание в шесть очков и оказались сильнее в концовке (25:23). Третий игровой отрезок с таким же счетом взяли уже сибирячки, четвертая партия стала в матче последней — поражение «Минчанки» 20:25 и итоговые 1:3 по сетам.

Это поражение стало для столичного клуба шестым подряд и одиннадцатым в текущем сезоне. Наша команда замыкает турнирную таблицу, набрав всего 7 очков. Следующий поединок в женском чемпионате России по волейболу «Минчанка» проведет 14 декабря в гостях у «Локомотива». Действующие чемпионки из Калининграда идут в Суперлиге четвертыми.