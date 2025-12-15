Ричмонд
«Пытаемся стать королями пятисетовых матчей». «Динамо-ЛО» снова устроило триллер на тай-брейке

Дмитрий Коленковский — о победе над «Белогорьем».

Источник: Соцсети

Волейбол. Суперлига. Мужчины. 13-й тур

  • «Енисей» — «Локомотив» — 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 21:25).
  • «Оренбуржье» — «Кузбасс» — 3:2 (25:19, 21:25, 21:25, 25:10, 15:13).
  • «Динамо-ЛО» — «Белогорье» — 3:2 (16:25, 25:22, 25:23, 21:25, 21:19).
  • «Факел Ямал» — «Зенит» СПб — 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:21).
  • «Газпром-Югра» — «Нова» — 0:3 (18:25, 23:25, 20:25).
  • «Ярославич» — «Горький» — 0:3 (21:25, 20:25, 14:25).
  • «Зенит-Казань» — МГТУ — 3:0 (25:17, 25:20, 25:11).
  • «Динамо» М — «Динамо-Урал» — 3:0 (25:17, 25:19, 25:20).

Минувшие волейбольные выходные в мужской Суперлиге получились яркими, подарив несколько сюрпризов. Хороший ход сейчас набрал «Факел Ямал». В двух матчах недели новоуренгойский клуб не отдал очки лидерам чемпионата: сначала в гостях был сильнее «Локомотива», а затем дома расправился с питерским «Зенитом».

Очередной триллер в Сосновом Бору устроило «Динамо-ЛО», которое в безумной пятой партии (21:19) справилось с «Белогорьем». Таким образом, за 14 матчей регулярного чемпионата команда из Ленобласти ровно половину сыграла с тай-брейками. После матча «СЭ» попросил поделиться эмоциями от победы блокирующего «Динамо-ЛО» Дмитрия Коленковского.

Идем вперед, не оглядываясь на прошлое

— В прошедшие выходные «Динамо-ЛО» обыграло одного из главных претендентов на чемпионство — «Белогорье». Насколько важна была эта победа?

— В целом любая победа важна. Но когда выигрываешь у сильного соперника, победа становится слаще, и появляется мотивация держаться на том же уровне.

— Есть ли в команде реваншистские настроения перед матчами с этим соперником? Ведь именно «Белогорье» не позволило взять бронзу чемпионата прошлой весной.

— Нет, мы не думали над реваншем. Их победа в прошлом сезоне — это уже часть истории. Сейчас у нас новая команда, новые цели и задачи. Мы идем только вперед, не оглядываясь на прошлое.

— Первый сет «Белогорье» взяло достаточно легко. Что у «Динамо-ЛО» не получалось на старте?

— Первый сет мы по традиции просыпаемся, как бы это грустно ни звучало, затем постепенно приходим в себя и вспоминаем, что мы все-таки профессионалы. Тогда начинаем играть.

— Как удалось перевернуть игру и забрать следующие два сета?

— Для этого у нас есть тренер, который может вовремя нас встряхнуть.

— Павел Тетюхин признавал после матча, что «Белогорье» действовало вторым номером. Чувствовали ли вы свое преимущество и инициативу по ходу матча?

— Нет, я бы не сказал, что мы были первым номером в этом матче. На самом деле игра была равная, просто в этот раз удача была на нашей стороне, наверное, отчасти благодаря нашей большой волейбольной команде болельщиков.

Поддержка трибун всегда важна для нас

— Тай-брейк вышел ярким. За счет чего удалось его выиграть?

— Чувствовалась большая поддержка в зале, и это придавало уверенности в итоговой победе.

— Насколько нервно внутри было в концовке пятой партии? Не закрадывались ли мысли о поражении?

— Мы просто играли в волейбол. Нервно было в каждой партии.

— За 14 матчей ваша команда ровно половину встреч играла с тай-брейками. Почему «Динамо-ЛО» регулярно оказывается в пятисетовых триллерах?

— Так интереснее нашим болельщикам. (Улыбается.) Ну, и мы пытаемся стать королями пятисетовых матчей.

— Опыт игры на тай-брейках как-то помог в матче с «Белогорьем»?

— Конечно. Каждая игра готовит вас к следующей на тай-брейках.

— Что главное в игре в пятой партии?

— Расслабиться.

— Как оцените вклад домашних трибун в итоговую победу?

— Как я уже говорил ранее, поддержка трибун всегда важна для нас.

— Ближайший матч — выездной с «Оренбуржьем», который закроет программу первого круга регулярки. Как оцените этот стартовый этап для команды? Что получилось и не получилось в первой части сезона?

— Всегда можно лучше, но для относительно нового состава я бы сказал, что хорошо. Это было неизбежно, что мы будем сыгрываться, притираться и становиться от игры к игре только лучше.

— Матч с «Оренбуржьем» пройдет 26 декабря. Какой план на эту паузу?

— Продолжать тренироваться, по возможности восстановиться и ехать только за победой.

— Чего ждете от матча в Оренбурге?

— Победы.

— 2025-й вышел для «Динамо-ЛО» историческим — клуб впервые дошел до полуфинала в чемпионате. Что хотите пожелать команде в 2026-м?

— Снова сделать «исторический год» и войти в тройку лидеров чемпионата.

— На прошедшей неделе FIVB сняла ограничения с российских молодежных сборных, и теперь они могут открыто выступать на международной арене. Добавило ли это решение позитива и веры в команду, что и профессиональные сборные, и клубы скоро начнут допускать?

— Конечно, это радует и мотивирует. Потому что хочется играть в волейбол не только в пределах России.

Михаил Кузнецов