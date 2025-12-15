«Пытаемся стать королями пятисетовых матчей». «Динамо-ЛО» снова устроило триллер на тай-брейке

Волейбол. Суперлига. Мужчины. 13-й тур
- «Енисей» — «Локомотив» — 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 21:25).
- «Оренбуржье» — «Кузбасс» — 3:2 (25:19, 21:25, 21:25, 25:10, 15:13).
- «Динамо-ЛО» — «Белогорье» — 3:2 (16:25, 25:22, 25:23, 21:25, 21:19).
- «Факел Ямал» — «Зенит» СПб — 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:21).
- «Газпром-Югра» — «Нова» — 0:3 (18:25, 23:25, 20:25).
- «Ярославич» — «Горький» — 0:3 (21:25, 20:25, 14:25).
- «Зенит-Казань» — МГТУ — 3:0 (25:17, 25:20, 25:11).
- «Динамо» М — «Динамо-Урал» — 3:0 (25:17, 25:19, 25:20).
Минувшие волейбольные выходные в мужской Суперлиге получились яркими, подарив несколько сюрпризов. Хороший ход сейчас набрал «Факел Ямал». В двух матчах недели новоуренгойский клуб не отдал очки лидерам чемпионата: сначала в гостях был сильнее «Локомотива», а затем дома расправился с питерским «Зенитом».
Очередной триллер в Сосновом Бору устроило «Динамо-ЛО», которое в безумной пятой партии (21:19) справилось с «Белогорьем». Таким образом, за 14 матчей регулярного чемпионата команда из Ленобласти ровно половину сыграла с тай-брейками. После матча «СЭ» попросил поделиться эмоциями от победы блокирующего «Динамо-ЛО» Дмитрия Коленковского.
Идем вперед, не оглядываясь на прошлое
— В прошедшие выходные «Динамо-ЛО» обыграло одного из главных претендентов на чемпионство — «Белогорье». Насколько важна была эта победа?
— В целом любая победа важна. Но когда выигрываешь у сильного соперника, победа становится слаще, и появляется мотивация держаться на том же уровне.
— Есть ли в команде реваншистские настроения перед матчами с этим соперником? Ведь именно «Белогорье» не позволило взять бронзу чемпионата прошлой весной.
— Нет, мы не думали над реваншем. Их победа в прошлом сезоне — это уже часть истории. Сейчас у нас новая команда, новые цели и задачи. Мы идем только вперед, не оглядываясь на прошлое.
— Первый сет «Белогорье» взяло достаточно легко. Что у «Динамо-ЛО» не получалось на старте?
— Первый сет мы по традиции просыпаемся, как бы это грустно ни звучало, затем постепенно приходим в себя и вспоминаем, что мы все-таки профессионалы. Тогда начинаем играть.
— Как удалось перевернуть игру и забрать следующие два сета?
— Для этого у нас есть тренер, который может вовремя нас встряхнуть.
— Павел Тетюхин признавал после матча, что «Белогорье» действовало вторым номером. Чувствовали ли вы свое преимущество и инициативу по ходу матча?
— Нет, я бы не сказал, что мы были первым номером в этом матче. На самом деле игра была равная, просто в этот раз удача была на нашей стороне, наверное, отчасти благодаря нашей большой волейбольной команде болельщиков.
Поддержка трибун всегда важна для нас
— Тай-брейк вышел ярким. За счет чего удалось его выиграть?
— Чувствовалась большая поддержка в зале, и это придавало уверенности в итоговой победе.
— Насколько нервно внутри было в концовке пятой партии? Не закрадывались ли мысли о поражении?
— Мы просто играли в волейбол. Нервно было в каждой партии.
— За 14 матчей ваша команда ровно половину встреч играла с тай-брейками. Почему «Динамо-ЛО» регулярно оказывается в пятисетовых триллерах?
— Так интереснее нашим болельщикам. (Улыбается.) Ну, и мы пытаемся стать королями пятисетовых матчей.
— Опыт игры на тай-брейках как-то помог в матче с «Белогорьем»?
— Конечно. Каждая игра готовит вас к следующей на тай-брейках.
— Что главное в игре в пятой партии?
— Расслабиться.
— Как оцените вклад домашних трибун в итоговую победу?
— Как я уже говорил ранее, поддержка трибун всегда важна для нас.
— Ближайший матч — выездной с «Оренбуржьем», который закроет программу первого круга регулярки. Как оцените этот стартовый этап для команды? Что получилось и не получилось в первой части сезона?
— Всегда можно лучше, но для относительно нового состава я бы сказал, что хорошо. Это было неизбежно, что мы будем сыгрываться, притираться и становиться от игры к игре только лучше.
— Матч с «Оренбуржьем» пройдет 26 декабря. Какой план на эту паузу?
— Продолжать тренироваться, по возможности восстановиться и ехать только за победой.
— Чего ждете от матча в Оренбурге?
— Победы.
— 2025-й вышел для «Динамо-ЛО» историческим — клуб впервые дошел до полуфинала в чемпионате. Что хотите пожелать команде в 2026-м?
— Снова сделать «исторический год» и войти в тройку лидеров чемпионата.
— На прошедшей неделе FIVB сняла ограничения с российских молодежных сборных, и теперь они могут открыто выступать на международной арене. Добавило ли это решение позитива и веры в команду, что и профессиональные сборные, и клубы скоро начнут допускать?
— Конечно, это радует и мотивирует. Потому что хочется играть в волейбол не только в пределах России.
Михаил Кузнецов