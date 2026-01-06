Ричмонд
Чемпионат России по волейболу (жен). 16-й тур. «Омичка» встретится с «Заречьем», «Тулица» против московского «Динамо», другие матчи

С 6 по 7 января на чемпионате России по волейболу среди женщин пройдут матчи 16-го тура.

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Женщины.

16-й тур.

6 января, вторник.

Омичка — Заречье-Одинцово — 13.00.

Динамо-Метар — Корабелка — 15.00.

Уралочка — Протон — 15.30.

Тулица — Динамо Москва — 16.30.

Минчанка — Ленинградка — 18.00.

Локомотив — Енисей — 19.00.

7 января, среда.

Динамо-Ак Барс Казань — Динамо Краснодар — 15.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 13 побед — 2 поражения (40 очков), Уралочка — 11−4 (36), Заречье-Одинцово — 11−4 (33), Динамо Москва — 9−6 (27), Локомотив — 9−6 (27), Ленинградка — 8−5 (23), Тулица — 7−8 (22), Омичка — 7−7 (21), Протон — 7−8 (20), Корабелка — 7−8 (20), Динамо-Метар — 6−9 (15), Енисей — 4−11 (11), Динамо Краснодар — 3−12 (9), Минчанка — 2−13 (8).