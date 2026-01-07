Волейболистка пришла на интервью с куклой в поддержку россиянки без визы

Во вторник «Фенербахче» обыграл в выездном матче Лиги чемпионов польский клуб «Будовляни» (3−0). Федоровцева не смогла принять участие в игре из-за того, что польские власти не дали ей визу на въезд в страну. В поддержку россиянки Эрдем вышла на послематчевое интервью с куклой Барби.
«Эта Барби — это наша Арина. Она не смогла сегодня быть с нами из-за проблем с визой. Я хотела напомнить о ней. Мы любим тебя, Арина», — сказала Эрдем в интервью, видео которого опубликовала Федоровцева в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Федоровцевой 21 год, она выступает за «Фенербахче» с 2021 года, куда перешла из казанского «Динамо». Она является двукратной чемпионкой Турции (2023, 2024), обладательницей Суперкубка (2022, 2025) и Кубка (2024, 2025) страны.