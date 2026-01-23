Ричмонд
Волейболистки «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» в чемпионате России

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло челябинское «Динамо-Метар» в матче 19-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3−0 (25:13, 25:18, 25:17) в пользу домашней команды.

Столичный клуб с 12 победами занимает четвертое место в таблице чемпионата, «Динамо-Метар» одержало шесть побед и идет 11-м.