Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уралочка» обыграла «Тулицу» в матче чемпионата России

Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли «Тулицу» в матче чемпионата России.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Волейболистки екатеринбургской «Уралочки-НТМК» обыграли тульскую «Тулицу» в матче 19-го тура чемпионата России.

Встреча в Туле завершилась победой гостей со счетом 3−0 (25:20, 25:22, 25:21).

«Уралочка-НТМК» (15 побед, 4 поражения) занимает второе место в турнирной таблице, где «Тулица» (8 побед, 11 поражений) идет девятой.

В следующем туре «Уралочка-НТМК» примет московское «Динамо» 31 января. «Тулица» сыграет с «Омичкой» в гостях 2 февраля.

В другом матче игрового дня петербургская «Корабелка» дома обыграла «Минчанку» — 3−0 (25:16, 25:22, 25:17).