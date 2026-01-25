«Уралочка» обыграла «Тулицу» в матче чемпионата России

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Волейболистки екатеринбургской «Уралочки-НТМК» обыграли тульскую «Тулицу» в матче 19-го тура чемпионата России.
Встреча в Туле завершилась победой гостей со счетом 3−0 (25:20, 25:22, 25:21).
«Уралочка-НТМК» (15 побед, 4 поражения) занимает второе место в турнирной таблице, где «Тулица» (8 побед, 11 поражений) идет девятой.
В следующем туре «Уралочка-НТМК» примет московское «Динамо» 31 января. «Тулица» сыграет с «Омичкой» в гостях 2 февраля.
В другом матче игрового дня петербургская «Корабелка» дома обыграла «Минчанку» — 3−0 (25:16, 25:22, 25:17).