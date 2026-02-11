Чемпионат России по волейболу. 24-й тур. Петербургский «Зенит» обыграл «Газпром-Югру», казанский «Зенит» победил «Оренбуржье» и другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
24-й тур.
10 февраля.
Зенит Санкт-Петербург — Газпром-Югра — 3−0 (25:19, 25:18, 25:21).
Оренбуржье — Зенит Казань — 1−3 (19:25, 25:21, 22:25, 16:25).
11 февраля.
Кузбасс — Урал — 15.00.
Локомотив — Динамо Москва — 15.00.
Нова — Горький — 18.00.
Белогорье — Факел — 19.00.
Динамо-ЛО — Енисей — 19.00.
12 февраля.
МГТУ — Ярославич — 19.00.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 23 победы — 2 поражения (67 очков), Зенит Санкт-Петербург — 20−4 (61), Динамо Москва — 19−4 (56), Локомотив — 19−4 (56), Белогорье — 15−8 (46), Динамо-ЛО — 14−9 (38), Енисей — 12−11 (37), Нова — 12−11 (36), Факел — 11−12 (32), Газпром-Югра — 10−14 (29), Горький — 9−14 (24), Оренбуржье — 7−17 (22), Урал — 5−18 (18), Кузбасс — 5−19 (18), Ярославич — 4−19 (14), МГТУ — 2−21 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.