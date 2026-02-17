«Единственная задача — это чемпионство». Динейкин — о целях петербургского «Зенита»

Петербургский «Зенит» одержал свою 12-ю победу подряд в Суперлиге, обыграв в Туле «Белогорье» со счетом 3:0 и укрепив позиции в борьбе за прямой выход в четвертьфинал. О сложном матче, атмосфере в коллективе и чемпионских амбициях команды, которая идет на втором месте в турнирной таблице, «СЭ» рассказал 23-летний доигровщик Станислав Динейкин.
Когда важна каждая победа
— Матч с «Белогорьем» выдался сложным, каждая партия шла чуть ли не очко в очко. Были готовы к такому сопротивлению соперника?
— Внутри команды чувствовалось напряжение, да. Мы знали, что поездка в Тулу к такому сопернику легкой прогулкой не будет. Мы уже встречались с этой командой три раза в этом сезоне, эта игра была четвертой. И в предыдущих трех встречах мы потерпели поражение. Поэтому хотелось прервать серию неудач и, конечно, выиграть матч, что у нас, собственно, и получилось.
— Что помогло команде переломить ход второй партии?
— На самом деле всю партию мы шли бок о бок. Но в одной расстановке нам удалось взять несколько брейковых мячей и, соответственно, уже довести дело до победного с таким счетом.
— В третьем сете «Белогорье» снова оказывало серьезное сопротивление, счет несколько раз был равным. Что стало ключевым в концовке решающей партии?
— Наверное, где-то немного перетерпели, потому что пару мячей проигрывали в концовке. Смогли чуть-чуть пододвинуть Белгород от сетки, зацепить на блоке и реализовать свою контратаку, тем самым потом уже догнали. Концовка получилась напряженная, но, к счастью, выиграли.
— Эта победа отодвинула «Белогорье» от борьбы за четверку, у них 49 очков против ваших 64. Важно было помешать сопернику приблизиться к вам в таблице?
— Важнее было победить нам и закрепиться в этой позиции, где мы сейчас находимся. Мы сейчас идем вровень с тремя командами в первой четверке, поэтому каждая победа для нас играет особую роль. У нас еще впереди матч с лидером — казанским «Зенитом» и потом тяжелый выезд в Новосибирск. Эти игры тоже важны для нас.
Сделали правильные выводы
— «Зенит» одержал уже 12 побед подряд. В чем, на ваш взгляд, секрет такой стабильной серии?
— Думаю, что желание побеждать. В первом круге у нас были осечки, которые сейчас немного сказываются на турнирном положении. Считаю, что мы сделали правильные выводы, поэтому сейчас такая серия у нас идет. И, разумеется, останавливаться не хочется. Но посмотрим, как получится.
— Какая сейчас атмосфера в коллективе после успешного отрезка сезона?
— Все, безусловно, рады, что победили. Наверное, никто не ожидал, что все закончится в три сета, потому что в последнее время у нас с Белгородом достаточно тяжелые игры. Четыре, пять партий — это стабильность. Поэтому мы довольны тем, что закончили матч в трех сетах, а серия из 12 побед вдохновляет нас продолжать в том же духе.
— Какие цели и задачи команда ставит перед собой на плей-офф?
— Единственная задача, которая стоит у клуба, — это чемпионство. Других целей у «Зенита» нет, и все настроены только на этот результат.
Это наша работа
— Как команда справляется с таким плотным календарем? У вас семь игр за месяц, четыре из которых — выездные.
— Уже привыкли к этому графику, все-таки не первый сезон такое расписание у нас. До этого мы два месяца практически были дома, не было выездов, а сейчас в феврале календарь стал более насыщенным. Мы к этому привыкли, поэтому для нас никаких сложностей нет.
— В конце месяца вас ожидает серия из трех игр подряд. Как вы готовитесь к таким испытаниям и распределяете силы?
— Все в рабочем режиме: тренируемся, анализируем игры, которые у нас уже были. Смотрим видео, делаем работу над ошибками и готовимся к предстоящим матчам.
— Сложно сохранять концентрацию из раза в раз?
— Это наша работа. Мы каждый раз настраиваемся на игры, зная, что каждый матч будет тяжелым по-своему. Мне кажется, все ребята понимают, к какой цели мы движемся, поэтому все в рабочем режиме.
— Как настраиваетесь перед играми? Сохраняется эмоциональный подъем после выигранной серии?
— Конечно, каждая победа придает уверенности команде двигаться дальше и дальше, побеждать. Это мотивирует.
Екатерина Мурачева
Суперлига. Мужчины. 25-й тур
- Белогорье — Зенит СПб — 0:3 (26:28, 19:25, 23:25).
- Енисей — Нова — 3:1 (15:25, 25:22, 25:20, 25:20).
- Оренбуржье — Локомотив — 1:3 (20:25, 26:24, 14:25, 21:25).
- Газпром-Югра — Кузбасс — 3:2 (25:17, 29:27, 25:27, 21:25, 15:11).
- Зенит-Казань — Факел Ямал — 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18).
- Горький — Динамо М — 1:3 (25:22, 23:25, 18:25, 17:25).
- Динамо-Урал — МГТУ — 3:0 (25:15, 25:22, 25:22).
- Ярославич — Динамо-ЛО — 1:3 (23:25, 22:25, 25:22, 22:25).