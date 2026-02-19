Ричмонд
Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. «Ленинградка» уступила «Омичке» в перенесенном матче

18 февраля прошел перенесенный матч 15-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Источник: Спортс"

Суперлига. Чемпионат России по волейболу

Женщины. 15-й тур

Ленинградка — Омичка — 1−3 (20:25, 25:19, 23:25, 22:25).

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 20 побед — 3 поражения (62 очка), Уралочка — 19−4 (57), Заречье-Одинцово — 16−7 (49), Динамо Москва — 15−8 (44), Ленинградка — 14−9 (41), Локомотив — 13−10 (40), Тулица — 12−11 (36), Корабелка — 12−11 (32), Омичка — 9−14 (30), Протон — 9−14 (28), Динамо Краснодар — 8−15 (20), Динамо-Метар — 7−16 (21), Енисей — 4−19 (12), Минчанка — 3−20 (11).