«Возможно, мы для казанского “Зенита” неудобный соперник». Интервью Ильи Казаченкова

— Матч с «Зенитом», наверное, самый интересный с точки зрения болельщиков, да и для нас тоже. Это встреча с серьезным соперником накануне плей-офф, и она будет важна, потому что, скорее всего, мы будем бороться с ними за третье место. Чем выше ты финишируешь в регулярном чемпионате, тем, если говорить на бумаге, проще сетка. Но в плей-офф начинается совсем другая история, и там уже не так важно, на каком месте ты закончил, главное — кто пройдет дальше. Конечно, более высокая позиция дает преимущество своей площадки и больше домашних матчей, но в плей-офф это далеко не ключевой фактор.