«Возможно, мы для казанского “Зенита” неудобный соперник». Интервью Ильи Казаченкова

Суперлига. Мужчины. 27-й тур
- Кузбасс — Зенит-Казань — 0:3 (21:25, 22:25, 18:25).
- Белогорье — МГТУ — 3:1 (25:21, 26:28, 25:21, 25:18).
- Енисей — Горький — 3:1 (30:32, 25:19, 25:17, 25:17).
- Динамо-Урал — Нова — 2:3 (25:22, 25:14, 23:25, 21:25, 12:15).
- Факел Ямал — Локомотив — 0:3 (19:25, 18:25, 20:25).
- Газпром-Югра — Динамо-ЛО — 0:3 (20:25, 23:25, 20:25).
- Оренбуржье — Зенит СПб — 0:3 (14:25, 24:26, 18:25).
В регулярном чемпионате волейбольной Суперлиги окончательно определились команды, которые проходят в четвертьфинальную стадию напрямую. Эти путевки завоевали «Зениты» из Казани и Санкт-Петербурга, московское «Динамо» и «Локомотив». Новосибирцы сейчас замыкают лидирующую группу, но имеют шансы подняться на вторую строчку, что даст более удобную сетку в плей-офф. В 27-м туре подопечные Пламена Константинова отправились в гости к непростому сопернику — клубу «Факел Ямал». В результате серьезных проблем «Локомотив» не испытал, победив новоуренгойцев с сухим счетом. После матча «СЭ» поговорил с главным бомбардиром новосибирского клуба Ильей Казаченковым.
Рады, что Деру снова с нами
— «Локомотив» провел последний выездной матч регулярного чемпионата, всухую обыграв «Факел Ямал». Как настраивались на тур?
— Настраивались, как и на все игры. Лично я держал в уме прошлое поражение от «Факела» в первом круге. Исторически, на протяжении многих сезонов так складывается, что это для нас не самый неудобный соперник. Но какого-то сверхнастроя не было. Тренер попросил нас сосредоточиться на своей игре, не отвлекаться ни на что и сохранять концентрацию.
— Что стало ключевым в этой победе?
— Думаю, что как раз собственная игра. Считаю, что у нас получилось показать достойный уровень и не обращать внимания, как играет соперник. Даже учитывая, что мы играли на выезде, на чужой площадке. Мы хорошо подавали, оказывали давление на приеме и здорово работали блоком. Думаю, именно эти факторы все сыграли в нашу пользу.
— Накопилась ли усталость к концовке регулярного чемпионата?
— Конечно, но сейчас мы уже готовимся к решающим играм, настраиваемся на них. На протяжении предварительного этапа было много интересных моментов. Играть каждые три дня непросто. Особенно это чувствуется, когда много переездов и перелетов. Январь, пожалуй, был самым тяжелым месяцем — тогда у нас было больше всего перемещений. Где-то вписывались отмены рейсов, где-то задержки во времени.
— Сейчас уже к команде вновь присоединился бельгийский доигровщик Сэм Деру, который восстанавливается после химиотерапии. Есть ли дополнительный стимул после его возвращения в команду?
— Мы очень рады, что он снова с нами. Это суперкрутой игрок как на площадке, так и за ее пределами. Он очень позитивный человек — даже в самый хмурый день от его улыбки всем становится теплее, настроение становится лучше. Сэм — настоящий профессионал: сейчас он каждый день работает в тренажерном зале и практически все время проводит на арене. Думаю, к плей-офф он сумеет набрать форму, мы в него верим и поддерживаем его всей командой.
В плей-офф начинается совсем другая история
— Есть ли радость или, может быть, облегчение от того, что последние три тура вы проведете дома, а также будет небольшой перерыв перед стартом плей-офф?
— Конечно, всегда приятнее играть дома, хотя понятно, что невозможно проводить все матчи на своей площадке. Но это большой плюс, что три оставшиеся игры регулярного чемпионата мы сыграем на нашей любимой «Локомотив Арене». Поддержка болельщиков всегда придает дополнительные эмоции и силы, особенно в концовке такого плотного сезона. Уверен, что новосибирцев ждут особенные матчи, в праздничной атмосфере, все с нетерпением ждут прихода весны.
— Ключевым из оставшихся матчей «Локо» на предварительном этапе выглядит встреча против петербургского «Зенита» в предпоследнем туре, которая может повлиять на расстановку в верхней части таблицы. Насколько важна эта игра для команды? Насколько необходимо занять место повыше?
— Матч с «Зенитом», наверное, самый интересный с точки зрения болельщиков, да и для нас тоже. Это встреча с серьезным соперником накануне плей-офф, и она будет важна, потому что, скорее всего, мы будем бороться с ними за третье место. Чем выше ты финишируешь в регулярном чемпионате, тем, если говорить на бумаге, проще сетка. Но в плей-офф начинается совсем другая история, и там уже не так важно, на каком месте ты закончил, главное — кто пройдет дальше. Конечно, более высокая позиция дает преимущество своей площадки и больше домашних матчей, но в плей-офф это далеко не ключевой фактор.
— Лидера чемпионата достать уже вряд ли удастся. У казанского «Зенита» всего два поражения в регулярке, и оба ему нанес «Локомотив». С чем вы связываете то, что пока являетесь единственной командой, обыгравшей действующего чемпиона?
— Что касается казанцев, могу предположить, что, возможно, мы для них неудобный соперник. Честно говоря, сложно объяснить это однозначно. В регулярном чемпионате у нас получилось дважды их обыграть, но в декабре в матче за Суперкубок, к сожалению, мы уже уступили. Поэтому эти две победы пока не говорят о чем-то глобальном — впереди самые важные матчи. Конечно, приятно обыгрывать Казань, но тот декабрьский матч был очень значимым, он был в битве за трофей, и там у нас, к сожалению, не получилось показать свой лучший волейбол.
— В следующем туре вы принимаете «Енисей». Красноярцы уже обеспечили себе место в плей-офф. Чего ждете от этой встречи?
— От матча с «Енисеем» жду хорошей игры и красивого волейбола с обеих сторон. К тому же это сибирское дерби — к нам приедут наши сибирские братья. Будем их встречать дома, при своих болельщиках. Надеюсь, что у нас все получится в этом матче.
Михаил Кузнецов