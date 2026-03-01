«Белогорье» выиграло третий матч подряд в чемпионате России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Волейболисты белгородского «Белогорья» обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче 28-го тура чемпионата России.
Встреча в Туле, где «Белогорье» проводит домашние матчи, завершилась победой хозяев со счетом 3−1 (23:25, 25:19, 25:17, 25:19).
«Белогорье» (19 побед, 9 поражений) выиграло третий матч чемпионата кряду и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Динамо-ЛО» (17 побед, 11 поражений) идет на шестой позиции.
Результаты остальных матчей дня:
«Кузбасс» (Кемерово) — «Оренбуржье» (Оренбург) — 2−3 (25:22, 21:25, 20:25, 25:21, 13:15); «Локомотив» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 3−0 (25:18, 25:15, 25:22); «Динамо-Урал» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 0−3 (24:26, 19:25, 28:30); МГТУ (Москва) — «Зенит» (Казань) — 1−3 (26:28, 17:25, 27:25, 23:25); «Нова» (Новокуйбышевск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3−0 (25:21, 25:18, 29:27).