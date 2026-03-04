Умер экс-президент Европейской конфедерации волейбола Александар Боричич

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Экс-президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) серб Александар Боричич умер в 78-летнем возрасте после непродолжительной болезни, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
«FIVB и волейбольная семья выражают самые глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Александара Боричича, а также сербскому и европейскому волейбольному сообществу. Его преданность делу и лидерские качества на протяжении всей жизни оставили неизгладимый след в спорте и будут передаваться из поколения в поколение в волейбольном мире», — говорится в заявлении.
В период с 1969 по 1978 год Боричич провел 103 матча за национальную сборную Югославии, вместе с которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 1975 года. После завершения игровой карьеры он перешел на административную работу. С 1992 по 2003 год Боричич возглавлял Федерацию волейбола Югославии. Затем руководил Федерацией волейбола Сербии и Черногории (2003−2006) и Федерацией волейбола Сербии (2006−2016).
В структуре FIVB Боричич вошел в состав административного совета в 2002 году. В 2006-м был избран в исполнительный комитет и назначен вице-президентом федерации. На европейском уровне с 2015 по 2024 год он руководил CEV, а до этого избирался вице-президентом и старшим вице-президентом организации.