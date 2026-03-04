Умер экс-президент Европейской конфедерации волейбола Александар Боричич

В период с 1969 по 1978 год Боричич провел 103 матча за национальную сборную Югославии, вместе с которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 1975 года. После завершения игровой карьеры он перешел на административную работу. С 1992 по 2003 год Боричич возглавлял Федерацию волейбола Югославии. Затем руководил Федерацией волейбола Сербии и Черногории (2003−2006) и Федерацией волейбола Сербии (2006−2016).