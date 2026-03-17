Семья волейболистки Трухиной попала в автокатастрофу

«Трагические события произошли в семье Полины Трухиной — семья нашего либеро попала в автокатастрофу. Мы выражаем искренние соболезнования нашему игроку и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В связи с этим Полина пока будет отсутствовать в некоторых матчах чемпионата России. Держись, Полина! Мы с тобой», — говорится в заявлении клуба.