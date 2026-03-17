Семья волейболистки Трухиной попала в автокатастрофу

Семья волейболистки клуба «Уралочка-НТМК» Трухиной попала в автокатастрофу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Волейболистка клуба «Уралочки-НТМК» Полина Трухина пропустит ближайшие матчи плей-офф чемпионата России из-за автокатастрофы с участием ее семьи, сообщается в Telegram-канале команды из Свердловской области.

Либеро «Уралочки-НТМК» пропустила матч домашний матч ¼ финала Суперлиги против «Корабелки» (3−1), по итогам которого екатеринбургский клуб одержал победу в серии со счетом 2−1 и вышел в полуфинал турнира. После встречи главный тренер команды Михаил Карполь заявил, что у Трухиной произошла трагедия и посвятил выигранный матч волейболистке.

«Трагические события произошли в семье Полины Трухиной — семья нашего либеро попала в автокатастрофу. Мы выражаем искренние соболезнования нашему игроку и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В связи с этим Полина пока будет отсутствовать в некоторых матчах чемпионата России. Держись, Полина! Мы с тобой», — говорится в заявлении клуба.

В полуфинале Суперлиги «Уралочка-НТМК» проведет серию против подмосковного клуба «Заречье-Одинцово».