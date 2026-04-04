Российские волейболистки U17 выиграли все матчи турнира после возвращения

Волейболистки U17 из РФ выиграли матчи группы на 1-м турнире после возвращения.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет выиграла все три матча на групповом этапе международного турнира Cornacchia World Cup, который проходит в итальянском Порденоне.

В первом матче команда обыграла португальский «Оэйраш» со счетом 2−0 (25:10, 25:13). Во второй встрече россиянки оказались сильнее итальянского «ЮС Корденонс» — 2:0 (25:10, 25:7). В третьем матче сборная России победила итальянский «Тренто» со счетом 2−0 (25:4, 25:17).

Российские волейболистки с первого места вышли в ⅛ финала соревнований, где в воскресенье сыграют с «Сан-Вендемиано».

Cornacchia World Cup завершится 6 апреля. Турнир является первым для российских волейболисток после возвращения на международные соревнования. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.

В декабре 2025 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры под своей эгидой. В марте аналогичное решение приняла Европейская конфедерация волейбола (CEV).