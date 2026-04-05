Российские волейболистки U17 вышли в четвертьфинал Cornacchia World Cup

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет вышла в четвертьфинал международного турнира Cornacchia World Cup, который проходит в итальянском Порденоне.
В матче ⅛ финала россиянки обыграли итальянский клуб «Сан Вендемиано» со счетом 2−0 (25:6, 25:13).
Четвертьфинальный матч пройдет позже в воскресенье.
Cornacchia World Cup завершится 6 апреля. Турнир является первым для российских волейболисток после возвращения на международные соревнования. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.