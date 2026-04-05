Волейболистки московского «Динамо» выиграли первый матч серии за бронзу ЧР

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в первом матче серии за третье место женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Нижнем Тагиле завершилась со счетом 3−2 (19:25, 25:14, 25:19, 23:25, 15:11) в пользу гостевой команды.
«Динамо» повело в серии до трех побед. Второй матч состоится в Нижнем Тагиле 7 апреля.
Московский клуб восемь раз становился чемпионом России, бронзовые медали команда завоевывала один раз. «Уралочка» семь раз брала бронзу первенства страны, в активе клуба 14 чемпионств.