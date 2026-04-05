Российские волейболистки U17 вышли в полуфинал турнира в Италии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет вышла в полуфинал международного турнира Cornacchia World Cup, который проходит в итальянском Порденоне.
В матче четвертьфинала турнира россиянки обыграли португальский коллектив «Мадейра А» со счетом 2−0 (25:8, 25:6).
Полуфинал и финал Cornacchia World Cup пройдут в понедельник. Соперник российской команды определится позднее.
Турнир является первым для российских волейболисток после возвращения на международные соревнования. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.