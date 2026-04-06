Российские юниорки выиграли волейбольный турнир в Италии

РИМ, 6 апреля. /ТАСС/. Женская юниорская сборная России по волейболу (игроки не старше 17 лет) стала победителем международного турнира в Италии.
В финале российские волейболистки со счетом 3−0 обыграли итальянскую команду «Арджентарио».
На групповом этапе россиянки обыграли итальянские команды «Корденонс», «Тренто» и португальский клуб «Волейбол ду Оэйраш». В ⅛ финала они были сильнее итальянского «Сан-Вендемиано», в четвертьфинале победили португальский клуб «Мадейра А». Ранее в понедельник российская сборная выиграла у команды Волейбольного союза Берлина.
Ранее ТАСС сообщал, что Международная федерация волейбола объявила о допуске молодежных сборных России и Белоруссии к турнирам с января 2026 года. Российские волейболистки выступают на международном турнире впервые с 2022 года и играют под флагом страны. Соревнования завершатся 6 апреля.