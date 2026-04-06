Российские волейболистки U17 выиграли Cornacchia World Cup

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет стала победителем международного турнира Cornacchia World Cup в итальянском Порденоне.
В финале российская команда обыграла итальянский «Арджентарио» со счетом 3−0 (25:6, 25:12, 25:7). За семь матчей на турнире команда не проиграла ни одного сета.
Cornacchia World Cup — неофициальный Кубок мира среди юношей и девушек, который проводится с 1983 года. Турнир является первым для российских волейболисток после возвращения с флагом на международные соревнования. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.
В декабре 2025 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии с флагом и гимном на турниры под своей эгидой. В марте аналогичное решение приняла Европейская конфедерация волейбола (CEV).