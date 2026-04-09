Волейболисты московского «Динамо» победили петербургский «Зенит»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 3−1 (23:25, 25:22, 25:22, 25:19).
Счет в серии до трех побед — 2:1 в пользу «Динамо». Четвертая встреча состоится в субботу в Москве.