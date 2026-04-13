Умер первый президент Всероссийской федерации волейбола Жуков

Валентин Жуков ушел из жизни на 89-м году. Он возглавлял федерацию с 1991 по 2004 год, а с 2006-го был ее почетным президентом.

Источник: РБК Спорт

Валентин Жуков, заслуженный тренер СССР и первый президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба организации в своем телеграм-канале.

Причина смерти не уточняется.

Жуков начал тренерскую карьеру с юношескими и молодежными командами, в том числе со сборными СССР. С 1970 года перешел на административную работу, был председателем федерации волейбола Московской области (1970−1985). 21 августа 1991 года он стал первым президентом ВФВ и оставался на этом посту до 2004 года. С 2006 года являлся почетным президентом федерации, а также советником президента ВФВ и председателем комиссии ветеранов.

В заявлении ВФВ отметили, что Жуков принял руководство федерацией «на обломках большого государства» и «в невероятно трудное время», когда многие спортсмены уехали за границу. Ему и его соратникам пришлось заново выстраивать российский волейбол, привлекать спонсоров и договариваться с губернаторами.

«Российский волейбол понес огромную утрату. Авторитет, харизма и характер Валентина Васильевича оказывали большое влияние на возможности развития нашего вида спорта», — говорится в сообщении ВФВ. Федерация выразила глубокие соболезнования родным и близким покойного.