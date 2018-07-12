Объявлен состав женской сборной России по водному поло на чемпионат Европы
С 14 по 28 июля в Барселоне (Испания) пройдёт чемпионат Европы по водному поло.
С 14 по 28 июля в Барселоне (Испания) пройдёт чемпионат Европы по водному поло.
Официальный сайт Федерации волного поло России опубликовал состав женской сборной России на эти соревнования.
Состав женской сборной России
Вратари: Анна Карнаух, Анастасия Верхоглядова.
Центральные защитники: Мария Борисова, Вероника Вахитова, Наталья Чурзина.
Центральные нападающие: Анна Тимофеева, Анастасия Симанович.
Подвижные нападающие: Екатерина Прокофьева (капитан), Алёна Сержантова, Евгения Иванова, Дарья Рыжкова, Эльвина Каримова, Ольга Горбунова.
Россиянки сыграют с командами Турции, Сербии, Германии, Венгрии и Испании.