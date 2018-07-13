Объявлен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по водному поло

Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Б
Гурник З
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Приштина
Фола
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Стумбрас
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:00
Кешлы
Бальцан
Футбол. Еврокубки
20:00
Сарпсборг 08
Вестманнайер
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Лиепая
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рига0
ЦСКА Сф0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Слован Бр2
Милсами0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Нымме Калью0
Стьярнан0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Славия Сф1
Ильвес0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Мольде2
Гленавон0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Гзира Юнайтед0
Раднички Н1
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Габала
Футбол. Еврокубки
20:30
Норшелланн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:45
Бейтар И
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:00
Луфтетари
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Бананц
Футбол. Еврокубки
21:30
Тренчин
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:30
ОФК Титоград
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Рудар Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Колрейн
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
21:45
Рунавик
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Левадия
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул0
Расинг Л0
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо Мн1
Дерри Сити2
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи1
Анортосис Фамагуста0
Футбол. Еврокубки
18:00
Гандзасар2
Лех1
Футбол. Еврокубки
18:00
Иртыш П0
Тракай1
Футбол. Еврокубки
22:00
Домжале
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Лахти
Футбол. Еврокубки
16:00
Тобол Кс2
Самтредиа0
Футбол. Еврокубки
16:00
Кайрат7
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
13 июля, источник: ТАСС

Объявлен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по водному поло

ТАСС, 13 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб определил состав сборной России на чемпионат Европы по водному поло, который пройдет в испанской Барселоне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Состав сборной выглядит следующим образом: вратари Петр Федотов, Виталий Стаценко, центральные нападающие Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, защитники Иван Копцев, Иван Сучков, подвижные нападающие Иван Нагаев, Дмитирй Хололд, Игорь Бычков, Даниил Меркулов, Роман Шепелев, Константин Харьков, Степан Андрюков.

Сборная России сыграет в группе D с командами Словакии (16 июля), Сербии (18 июля), Румынии (20 июля).

Состав женской сборной выглядит следующим образом: вратари Анна Карнаух, Анастасия Верхоглядова; центральные нападающие Анна Тимофеева, Анастасия Симанович, центральные защитники Мария Борисова, Вероника Вахитова, Наталья Чурзина, подвижные нападающие Алена Сержантова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Дарья Рыжкова, Эльвина Каримова, Ольга Горбунова.

Женская сборная России сыграет в группе В с командами Сербии, Венгрии, Испании, Турции и Германии.

Чемпионат Европы пройдет с 14 по 28 июля.

 Звезду фигурного катания убили на улице Алма-Аты
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Россия-2022: какой сборная будет в Катаре
Роналду отказался противостоять Месси
Сборная разочарований ЧМ-2018. Вы точно угадаете половину из них
Призер ОИ умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане
Скандалы и вопрос по Шипулину: первые два месяца Драчева в СБР
«Магнитка» не жалеет миллионов ради Кубка Гагарина
Тарасова — о кончине Тена: Даже не могу говорить, это беспредел
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка