Российские ватерполистки разгромили команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы

Самой результативной ватерполисткой матча группы B стала россиянка Екатерина Прокофьева, забросившая семь мячей. Еще три ватерполистки сборной России забросили по пять мячей: Эльвина Каримова, Алена Сержантова и Дарья Рыжкова.

Россиянки набрали три очка и возглавили таблицу группы В. Другие матчи группы пройдут позднее в субботу. Сборная Сербии сыграет с немками, а сборная Венгрии — с командой Испании.

В следующем матче 15 июля сборная России встретится с командой Сербии.