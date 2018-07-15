Российские ватерполистки разгромили команду Сербии в матче чемпионата Европы
ТАСС, 15 июля. Женская сборная России по водному поло одержала победу над командой Сербии со счетом 27:2 в матче чемпионата Европы, который проходит в Барселоне.
ТАСС, 15 июля. Женская сборная России по водному поло одержала победу над командой Сербии со счетом 27:2 в матче чемпионата Европы, который проходит в Барселоне.
Россиянки набрали шесть очков и возглавляют таблицу группы В. Сербки занимают пятое место. В следующем матче 17 июля сборная России встретится с командой Германии.
На чемпионате Европы 12 команд разбиты на две группы. Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в
Чемпионат Европы завершится 27 июля.