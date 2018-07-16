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16 июля, источник: TeamRussia.pro

Женщины в водное поло уже играют, мужчинам это только предстоит

Если на чемпионате Европы по водному поло среди женщин, стартовавшем в субботу, миновали два тура, мужчины-ватерполисты сегодня только начинают свой турнир. Там же, в Барселоне. Два чемпионата далее будут идти параллельно: дамы играют по нечётным дням, кавалеры — по чётным.

Формат мужского турнира отличается от женского. 16 сборных разбиты на четыре группы. Их победители выходят напрямую в ¼ финала, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют друг с другом стыковые матчи, соответствующие 1/8 финала.

Россия попала в группу D. Она начинает соревнования сегодня в 13:30 по московскому времени. Соперник — Словакия. В среду наша команда встретится с Сербией, бронзовым призёром ЧМ-2017 и победителем трёх последних европейских первенств (2012, 2014, 2016). 20 июля матч с Румынией.

В 1/8 финала команды из группы D выйдут на выходцев из группы В, которую составили Испания, Черногория, Франция и Мальта.

Сборная СССР была чемпионом Европы пять раз, но для сборной России наивысшим достижением на первенствах Старого Света пока является бронза 1997 года. На Евро-2016 в Белграде она заняла 8-е место, проиграв в четвертьфинале хозяевам турнира со счётом 5:15. Восьмой была и по итогам ЧМ-2017.

В состав российской команды, которой руководит Сергей Евстигнеев, включены: вратари — Пётр Федотов и Виталий Стаценко (оба — «Спартак-Волгоград»); защитники — Иван Копцев («Динамо» Москва) и Иван Сучков («Штурм-2002), центральные нападающие — Сергей Лисунов (капитан) и Никита Деревянкин (оба — «Динамо» М); подвижные нападающие — Иван Нагаев, Дмитрий Холод, Игорь Бычков, Роман Шепелев (все — «Динамо» М), Даниил Меркулов («Ядран», Черногория), Константин Харьков («Штурм-2002) и Степан Андрюков («Спартак-Волгоград»).

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