Женщины в водное поло уже играют, мужчинам это только предстоит

Формат мужского турнира отличается от женского. 16 сборных разбиты на четыре группы. Их победители выходят напрямую в ¼ финала, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют друг с другом стыковые матчи, соответствующие 1/8 финала.

Россия попала в группу D. Она начинает соревнования сегодня в 13:30 по московскому времени. Соперник — Словакия. В среду наша команда встретится с Сербией, бронзовым призёром ЧМ-2017 и победителем трёх последних европейских первенств (2012, 2014, 2016). 20 июля матч с Румынией.

В 1/8 финала команды из группы D выйдут на выходцев из группы В, которую составили Испания, Черногория, Франция и Мальта.

Сборная СССР была чемпионом Европы пять раз, но для сборной России наивысшим достижением на первенствах Старого Света пока является бронза 1997 года. На Евро-2016 в Белграде она заняла 8-е место, проиграв в четвертьфинале хозяевам турнира со счётом 5:15. Восьмой была и по итогам ЧМ-2017.