Российские ватерполисты обыграли словаков в стартовом матче на чемпионате Европы

Россияне набрали три очка и возглавили таблицу группы D. Другой матч группы — между сборными Румынии и Сербии — пройдет позднее в понедельник.

На чемпионате Европы 16 команд разбиты на четыре группы. Четыре сборные, занявшие первые места в своих группах, напрямую выходят в четвертьфинал. Восемь команд, ставших вторыми и третьими, проведут дополнительный матч плей-офф за выход в ¼ финала. Чемпионат Европы завершится 28 июля.