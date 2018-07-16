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16 июля, источник: ТАСС

Российские ватерполисты обыграли словаков в стартовом матче на чемпионате Европы

ТАСС, 16 июля. Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Словакии со счетом 12:6 в первом матче на чемпионате Европы, который проходит в Барселоне.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативными ватерполистами матча группы D стали игроки сборной России — Иван Нагаев и Степан Андрюков, забросившие по четыре мяча.

Россияне набрали три очка и возглавили таблицу группы D. Другой матч группы — между сборными Румынии и Сербии — пройдет позднее в понедельник.

В следующем матче 18 июля сборная России сыграет с командой Сербии.

На чемпионате Европы 16 команд разбиты на четыре группы. Четыре сборные, занявшие первые места в своих группах, напрямую выходят в четвертьфинал. Восемь команд, ставших вторыми и третьими, проведут дополнительный матч плей-офф за выход в ¼ финала. Чемпионат Европы завершится 28 июля.

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