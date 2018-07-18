Российские ватерполисты проиграли сербам во втором матче чемпионата Европы

В составе сборной России сразу три ватерполиста забросили по два мяча: Степан Андрюков, Константин Харьков и Иван Нагаев.

В стартовом матче турнира россияне обыграли словаков (12:6). Сборная России набрала три очка в двух матчах и занимает второе место в группе D. Сербская команда набрала шесть очков и вышла в лидеры квартета.

В заключительном матче группового этапа 20 июля сборная России сыграет с командой Румынии. Румыны в двух матчах набрали три очка и занимают третье место в группе, проигрывая россиянам по дополнительным показателям.

На чемпионате Европы 16 команд разбиты на четыре группы. Четыре сборные, занявшие первые места в своих группах, напрямую выходят в четвертьфинал. Восемь команд, ставших вторыми и третьими, проведут дополнительный матч плей-офф за выход в ¼ финала.