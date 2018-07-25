Российские ватерполистки победили француженок в турнире за 5−8-е места на ЧЕ

В матче за пятое место российские ватерполистки сразятся с итальянками, которые ранее разгромили команду Германии со счётом 17:2.

В четвертьфинальной встрече сборная России в серии послематчевых пенальти проиграла команде Греции со счётом 4:5. За выход в финал испанки сразятся со сборной Греции, а венгерки встретятся с голландками.