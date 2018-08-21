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15:31 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл первую медаль в командном виде спорта на Азиаде-2018

Женская сборная Казахстана по водному поло стала серебряной призеркой Азиады-2018 в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.

За медали боролись шесть команд, которые играли по круговой системе — каждая с каждой. В итоге первое место с 10 очками и «золото» завоевала сборная Китая, второй с восемью баллами стал Казахстан, а «бронза» досталась Японии.

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На Азиаде-2018 сборная Казахстана выиграла четыре матча из пяти, уступив лишь китаянкам. Обладатели «серебра» и «бронза» выявлялись в очном матче казахстанок и японок, который завершился со счетом 12:11.

Женское водное поло появилось в программе Азиад в 2010 году. Все три турнира выиграла сборная Китая. Казахстанские ватерполистки в 2010 году становились серебряными призерками, а в 2014-м — бронзовыми.

Сейчас на счету Казахстана десять медалей на Азиаде-2018. Ранее «золото» в копилку сборной принес фехтовальщик Дмитрий Алексанин, «серебро» — борцы вольного стиля Данияр Кайсанов и Жулдыз Эшимова и таеквондистка Жансель Дениз, а пять «бронз» — борцы вольного стиля Саятбек Окасов и Адилет Давлумбаев, таеквондисты Фариза Алдангарова и Руслан Жапаров, а также маунтинбайкер Кирилл Казанцев.

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