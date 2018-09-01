Сборная Казахстана по водному поло вырвала победу у Японии и принесла 15-е «золото» Азиады-2018

За «золото» Азиады казахстанские ватерполисты бились со сборной Японии и победили со счетом 8:7.

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Причем в третьем периоде казахстанцы проигрывали со счетом 3:7.

Победу сборной Казахстана принесли мячи Михаила Рудая (три), Евгения Медведева (два), Мурата Шакенова, Рустама Укуманова и Мираса Аубакирова.

Стоит отметить, что казахстанские ватерполисты выиграли третьи Азиатские игры подряд.