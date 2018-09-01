Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник0
Нижний Новгород0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь1
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Факел1
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер1
Ливерпуль2
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-2
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Нюрнберг
Майнц
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
СКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
Армавир
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Первый дивизион
17:30
Тамбов
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов1
Анжи0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ним
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Мордовия1
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Нант
Футбол. Зарубежный
21:30
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Леганес
Все события
Фоторепортажи
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
15:32 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по водному поло вырвала победу у Японии и принесла 15-е «золото» Азиады-2018

Мужская сборная Казахстана по водному поло завоевала золотые награды Азиатских игр 2018 года, которые проходят в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За «золото» Азиады казахстанские ватерполисты бились со сборной Японии и победили со счетом 8:7.

Читайте также
Казахстан выиграл первую медаль в командном виде спорта на Азиаде-2018

Причем в третьем периоде казахстанцы проигрывали со счетом 3:7.

Победу сборной Казахстана принесли мячи Михаила Рудая (три), Евгения Медведева (два), Мурата Шакенова, Рустама Укуманова и Мираса Аубакирова.

Стоит отметить, что казахстанские ватерполисты выиграли третьи Азиатские игры подряд.

Таким образом, в активе сборной Казахстана стало 75 медалей: 15 золотых, 17 серебряных и 43 бронзовые награды. В общекомандном медальном зачете Казахстан занимает девятую строчку.

Сборная Казахстана по водному поло вырвала победу у Японии и принесла 15-е "золото" Азиады-2018
Усиление «Локомотива», перестройка ЦСКА, отъезд Промеса
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Противник российского биатлона заявил о бездействии русских
ЦСКА — «Зенит» — 9:0. Лучшее трансферное окно армейцев в истории
СМИ: Роналдо согласовал покупку испанского клуба
Повторяем все за Америкой: чего ждать от нового сезона КХЛ
«Это будет бомба»: Медведева будет кататься по-канадски
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь