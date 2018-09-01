Сборная Казахстана по водному поло вырвала победу у Японии и принесла 15-е «золото» Азиады-2018

За «золото» Азиады казахстанские ватерполисты бились со сборной Японии и победили со счетом 8:7.
Причем в третьем периоде казахстанцы проигрывали со счетом 3:7.
Победу сборной Казахстана принесли мячи Михаила Рудая (три), Евгения Медведева (два), Мурата Шакенова, Рустама Укуманова и Мираса Аубакирова.
Стоит отметить, что казахстанские ватерполисты выиграли третьи Азиатские игры подряд.
Таким образом, в активе сборной Казахстана стало 75 медалей: 15 золотых, 17 серебряных и 43 бронзовые награды. В общекомандном медальном зачете Казахстан занимает девятую строчку.