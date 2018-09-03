Капитан и тренер сборной Казахстана по водному поло рассказали о «золотом» финале Азиады-2018

В финале турнира Казахстан, уступая по ходу матча 3:7, победил Японию со счетом 8:7. Эта третья подряд победа сборной на Азиатских играх.

Капитан сборной Казахстана Рустам Укуманов рассказал, за счет чего команда переломила ход финального матча.

«Это был самый тяжелый финал. Выиграть турнир непросто, но гораздо сложнее защищать свой успех, особенно — в третий раз. Однако мы были уверены в победе. Японцы играли хорошо, но за счет характера и дисциплины мы смогли переломить ход матча.

Эта победа очень важна для нас в преддверии олимпийского цикла. Если мы будем играть также, как в финале, то пробьемся на Олимпиаду. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал и верил в нас, — сказал Укуманов по прилете в Алматы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnQ2j6OlEtv/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.26388888888889% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnQ2j6OlEtv/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В Алматы вернулась сборная Казахстана по водному поло . Ребята сотворили нереальный камбэк, проигрывая 3:7 японцам, смогли выиграть 8:7. . В итоге казахстанские ватерполисты не только принесли 15-е «золото» в копилку, но и выиграли третьи Азиатские игры подряд ??? . #азиада2018 #казахстан #золото #индонезия #kazakhstan #teamkz #Азиада #Jakarta2018 #AsianGames⁠ ⁠#AsianGames2018⁠ ⁠ #EnergyOfAsia⁠⁠ #vestikz</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/vestigram/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vesti.kz</a> (@vestigram) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-03T12:08:00+00:00">3 Сен 2018 в 5:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь главный тренер сборной Александр Шведов вновь не поскупился на теплые слова для своих подопечных:

«Мы смогли добиться успеха за счет дисциплины, собранности и характера команды. Мы готовились именно к японцам и разрабатывали план игры против них. И эта игра в шахматы завершилась в нашу пользу. В третьем периоде мы уже были уверены в том, что победа не уйдет от нас.

Я хочу поблагодарить всю команду. Они бились за свою страну. Я очень рад, что мы смогли порадовать наших болельщиков. Эта победа придает уверенности в преддверии олимпийского цикла, но нас ждет серьезный отбор. Есть сильные сборные Ирана, Японии и Китая. Мы будем бороться за попадание в ОИ, — сказал Шведов.