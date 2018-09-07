Российские ватерполистки разгромили команду ЮАР и вышли в полуфинал Кубка мира

Ранее в других матчах четвертьфинала сборная Испании обыграла команду Новой Зеландии со счетом 17:3, сборная Австралии выиграла у команды Канады (9:6), сборная США одержала победу над командой Китая (15:5).

Кубок мира по водному поло среди женщин проходит в 17-й раз. С 2002 года турнир проводится раз в четыре года. Соревнования в Сургуте завершатся 9 сентября.