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19:06 (мск), источник: ТАСС

Российские ватерполистки разгромили команду ЮАР и вышли в полуфинал Кубка мира

ТАСС, 7 сентября. Женская сборная России одержала победу над командой ЮАР со счетом 26:0 в четвертьфинале Кубка мира по водному поло, который проходит в Сургуте.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в других матчах четвертьфинала сборная Испании обыграла команду Новой Зеландии со счетом 17:3, сборная Австралии выиграла у команды Канады (9:6), сборная США одержала победу над командой Китая (15:5).

В полуфинале российские спортсменки сыграют с испанками, сборная США встретится с командой Австралии. Матчи стадии полуфинала пройдут 8 сентября.

Кубок мира по водному поло среди женщин проходит в 17-й раз. С 2002 года турнир проводится раз в четыре года. Соревнования в Сургуте завершатся 9 сентября.

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