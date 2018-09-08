Российские ватерполистки победили австралиек и вышли в финал Кубка мира
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Австралии и пробилась в финал Кубка мира, который проходит в Сургуте.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Австралии и пробилась в финал Кубка мира, который проходит в Сургуте.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 5:3 в пользу россиянок.
Российская команда в воскресном финале сыграет со сборной США, которая в полуфинале победила команду Испании — 11:5.