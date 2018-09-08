Российские ватерполистки победили австралиек и вышли в финал Кубка мира

Российские ватерполистки победили австралиек и вышли в финал Кубка мира

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Австралии и пробилась в финал Кубка мира, который проходит в Сургуте.