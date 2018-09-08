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19:19 (мск), источник: Р-Спорт

Российские ватерполистки победили австралиек и вышли в финал Кубка мира

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Австралии и пробилась в финал Кубка мира, который проходит в Сургуте.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 5:3 в пользу россиянок.

Российская команда в воскресном финале сыграет со сборной США, которая в полуфинале победила команду Испании — 11:5.

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