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18:45 (мск), источник: Р-Спорт

Ватерполисты сборной Венгрии победили команду Австралии в финале Кубка мира

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мужская сборная Венгрии по водному поло одержала победу над командой Австралии в финальном матче Кубка мира в Берлине.

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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 10:4.

Сборная Венгрии в четвертый раз в истории победила на Кубке мира.

В матче за третье место сборная Сербии обыграла команду Германии — 15:9.

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