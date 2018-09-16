Ватерполисты сборной Венгрии победили команду Австралии в финале Кубка мира
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мужская сборная Венгрии по водному поло одержала победу над командой Австралии в финальном матче Кубка мира в Берлине.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мужская сборная Венгрии по водному поло одержала победу над командой Австралии в финальном матче Кубка мира в Берлине.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 10:4.
Сборная Венгрии в четвертый раз в истории победила на Кубке мира.
В матче за третье место сборная Сербии обыграла команду Германии — 15:9.