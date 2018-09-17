Российские ватерполистки уступили испанкам в финале юниорского ЧЕ
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло уступила команде Испании в финале юниорского первенства Европы (не старше 19 лет) в португальском Фуншале.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло уступила команде Испании в финале юниорского первенства Европы (не старше 19 лет) в португальском Фуншале.
Испанки в воскресенье победили со счетом 12:8.
В матче за бронзу голландки после серии пенальти победили венгерок (4:4 в основное время, 5:4 — по пенальти).