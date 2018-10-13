Хорватский Сплит примет чемпионаты Европы по водному поло 2022 года

Такое решение было принято на заседании бюро LEN, которое прошло в Амстердаме. Турнир пройдет в спортивном комплексе Spaladium Arena, который вмещает 9 тыс. зрителей.

В 2018 году соревнования проходили в Барселоне. В мужском турнире победу одержала сборная Сербии, в женском — команда Нидерландов. В 2020 году турниры пройдут в Будапеште.