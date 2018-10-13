Хорватский Сплит примет чемпионаты Европы по водному поло 2022 года
ТАСС, 13 октября. Мужской и женский чемпионаты Европы по водному поло в 2022 году пройдут в хорватском городе Сплит. Об этом сообщает
ТАСС, 13 октября. Мужской и женский чемпионаты Европы по водному поло в 2022 году пройдут в хорватском городе Сплит. Об этом сообщает
Такое решение было принято на заседании бюро LEN, которое прошло в Амстердаме. Турнир пройдет в спортивном комплексе Spaladium Arena, который вмещает 9 тыс. зрителей.
В 2018 году соревнования проходили в Барселоне. В мужском турнире победу одержала сборная Сербии, в женском — команда Нидерландов. В 2020 году турниры пройдут в Будапеште.