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21:05 (мск), источник: ТАСС

Хорватский Сплит примет чемпионаты Европы по водному поло 2022 года

ТАСС, 13 октября. Мужской и женский чемпионаты Европы по водному поло в 2022 году пройдут в хорватском городе Сплит. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN).

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Такое решение было принято на заседании бюро LEN, которое прошло в Амстердаме. Турнир пройдет в спортивном комплексе Spaladium Arena, который вмещает 9 тыс. зрителей.

В 2018 году соревнования проходили в Барселоне. В мужском турнире победу одержала сборная Сербии, в женском — команда Нидерландов. В 2020 году турниры пройдут в Будапеште.

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