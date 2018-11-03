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18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Женская сборная России по водному полу обыграла Испанию в отборе Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Испании в стартовом матче квалификации Мировой лиги.

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Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счётом 12:9 в пользу команды Александра Гайдукова.
Следующими соперницами сборной России станет команда Греции. Матч пройдёт 1 декабря в Греции.

Водное поло. Мировая лига. Квалификация
Женщины
Россия — Испания — 12:9.

Состав сборной России: Анна Карнаух, Евгения Головина, Анна Тимофеева, Анастасия Симанович, Евгения Соболева, Татьяна Толкунова, Алёна Сержантова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Дарья Рыжкова, Эльвина Каримова, Мария Берснева, Ольга Горбунова.

В группе А вместе с Россией, Испанией и Грецией выступают команды Израиля и Румынии.

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