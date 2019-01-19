Ватерполисты московского «Динамо» завоевали Кубок России

«Динамо» обыграло соперника со счетом 12:9 (3:0, 4:3, 3:2, 2:4). В финале по три мяча у победителей забили Адель Латыпов и Роман Шепелев, двумя голами отметились Николай Лазарев и Игорь Бычков, по одному на счету Ивана Нагаева и Сергея Лисунова.