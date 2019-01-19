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22:55 (мск), источник: Р-Спорт

Ватерполисты московского «Динамо» завоевали Кубок России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ватерполисты московского «Динамо» завоевали Кубок России, одержав победу над казанским «Синтезом» в финале турнира.

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«Динамо» обыграло соперника со счетом 12:9 (3:0, 4:3, 3:2, 2:4). В финале по три мяча у победителей забили Адель Латыпов и Роман Шепелев, двумя голами отметились Николай Лазарев и Игорь Бычков, по одному на счету Ивана Нагаева и Сергея Лисунова.

В матче за третье место волгоградский «Спартак» обыграл «Штурм-2002».

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