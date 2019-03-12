Российские ватерполисты вышли в финал европейской квалификации Мировой лиги

Встреча группы A, прошедшая во вторник в немецком городе Хамм, завершилась со счетом 18:10 (4:3, 5:2, 3:3, 6:2) в пользу россиян.

Сборная России с четырьмя победами в шести матчах заняла второе место в группе и вышла в финал европейской квалификации Мировой лиги, который пройдет 5—7 апреля в Загребе.