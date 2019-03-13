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13 марта, источник: Р-Спорт

Сборная Италии станет соперником российских ватерполистов в финале КЕ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Главный тренер мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев рассказал, что соперником его команды в финальной части Кубка Европы стала команда Италии.

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Российские ватерполисты во вторник обыграли сборную Германии на выезде в матче Мировой лиги и обеспечили себе участие в финальной части Кубка Европы.

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«Сейчас по регламенту четыре лучших команды Кубка Европы проходят в Суперфинал Мировой лиги, победитель которой получит первую путевку на Игры в Токио. Кубок Европы турнир новый, в прошлом году еще все по этой причине прошло довольно скомкано, а в этом году уже он проходит совместно с Мировой лигой. После матча с Германией мы обеспечили себе участие в финале Кубка Европы, попали на команду Италии, с которой будем бороться за выход в полуфинал», — сказал Евстигнеев по телефону РИА Новости.

Финал Кубка Европы состоится 5—7 апреля в хорватском Загребе.

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