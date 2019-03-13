Сборная Италии станет соперником российских ватерполистов в финале КЕ

«Сейчас по регламенту четыре лучших команды Кубка Европы проходят в Суперфинал Мировой лиги, победитель которой получит первую путевку на Игры в Токио. Кубок Европы турнир новый, в прошлом году еще все по этой причине прошло довольно скомкано, а в этом году уже он проходит совместно с Мировой лигой. После матча с Германией мы обеспечили себе участие в финале Кубка Европы, попали на команду Италии, с которой будем бороться за выход в полуфинал», — сказал Евстигнеев по телефону РИА Новости.