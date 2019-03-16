Ватерполисты московского «Динамо» победили «Брешию» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы A, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 10:6 (3:3, 1:2, 2:1, 4:0) в пользу «Динамо».

После 10 матчей динамовцы с 12 очками идут на 5-м месте в таблице группы А. В следующем матче «Динамо» 27 марта сыграет в гостях с белградской «Црвеной Звездой».