Ватерполистки сборной России вышли в финал Кубка Европы
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Венгрии в матче ½ финала Кубка Европы Мировой лиги.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Венгрии в матче ½ финала Кубка Европы Мировой лиги.
Субботняя игра в Турине завершилась победой россиянок со счетом 15:14 (4:3, 4:4, 5:5, 2:2).
Второй финалист определится позднее в матче сборных Италии и Нидерландов.
Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.
Ранее российская сборная обеспечила себе выход в Суперфинал Мировой лиги. По регламенту четыре лучшие команды Кубка Европы выходят в Суперфинал Мировой лиги, победитель которой получит первую путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.