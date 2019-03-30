Ватерполистки сборной России вышли в финал Кубка Европы

Второй финалист определится позднее в матче сборных Италии и Нидерландов.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

Ранее российская сборная обеспечила себе выход в Суперфинал Мировой лиги. По регламенту четыре лучшие команды Кубка Европы выходят в Суперфинал Мировой лиги, победитель которой получит первую путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.